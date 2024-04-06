İmamoğlu'na tehdit: "Dişe diş, kana kan, ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

Mert Armağan'ın YouTube kanalındaki canlı yayında Nevzat Kaya'nın skandal ifadeleri gündem oldu. Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Dişe diş, kana kan. Vermeyiz hemşerim. 1820'ler, şunlar bunlar geçti. Ekrem İmamoğlu zannetmesin ki, o itlerin, o şerefsizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı olacak. Suçsa suç. Ya ben ya başka birisi onu yaşatmaz" şeklinde konuştu.

ARMAĞAN, ÖZÜR DİLEDİ

Yayın sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Armağan, özür diledi:

“Bugün YouTube Kanalımıza Canlı Yayınımıza Konuk Olan Nevzat Kaya ne yazık ki birtakım kabul edilemez ifadelerde bulunmuştur. Amasız fakatsız, Ekrem İmamoğlu’nu kimse canı ile tehdit edemez. Demokrasinin gerektirdiği gibi seçimle gelen ancak seçimle gider.

Kendisi ile ilişik kesilmiş olup tekrar bir yayın yapılmayacaktır. Canlı yayında bu tarz şeylerin önüne geçmek ne yazık ki mümkün olmamakla beraber yine yayın sahibi olarak bu yaşanandan dolayı başta Sayın İmamoğlu olmak üzere halkımızdan özür diliyorum. Bu tarz söylemler kime karşı olursa olsun asla kabul edilemez. Ayrıca yaşanan yakışıksız olaydan dolayı canlı yayını yayından kaldırıyorum.”