Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Nuri Alço’nun tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir

Rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Nuri Alço’nun son durumuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilinci açık olan Nuri Alço’nun tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir” dedi.

Son Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama: Nuri Alço’nun tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ünlü aktör Nuri Alço’nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, Alço’nun Eskişehir’de kaldırıldığı hastaneden ileri tetkikler yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiğini belirterek, “Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyor, sevenlerinin üzüntülerini paylaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Nuri Alço'nun eşinden açıklama: Hayatta tanıdığım en güçlü adamNuri Alço'nun eşinden açıklama: Hayatta tanıdığım en güçlü adamGüncel

Etiketler
Nuri Alço Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
Son Güncelleme:
Çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemi! Atmadan önce deneyin; Temizlik uzmanlarının sırrıymış Çamaşır suyu lekesini çıkarma yöntemi! Atmadan önce deneyin; Temizlik uzmanlarının sırrıymış
Özgür Özel, İsrail protestosunda yaşanan olaylar için heyet görevlendirdi Özgür Özel, İsrail protestosunda yaşanan olaylar için heyet görevlendirdi
Daralma sürüyor... Kimse beklemiyordu! Dev gıda zinciri iflasını duyurdu Daralma sürüyor... Kimse beklemiyordu! Dev gıda zinciri iflasını duyurdu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tacikistan vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı Resmi Gazete'de yayımlandı: Tacikistan vatandaşlarına vize muafiyeti kaldırıldı
ÇOK OKUNANLAR
Gece yatmadan evvel yoğurda 1 kaşık ekleyip yiyin: Yağları cayır cayır yakıyor, tıkalı bağırsakları açıyor. Çörek otu yoğurt karışımının faydaları nelerdir? Gece yatmadan evvel yoğurda 1 kaşık ekleyip yiyin
CHP, Hatay'da seçimin iptalini istiyor: 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik "3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik"
Burkina Faso vatandaşı, Silivri'de kaçak çiftlik inşa etti Burkina Faso vatandaşı, Silivri'de kaçak çiftlik inşa etti
Bakan açıkladı: Ödemeler yarın hesaplarda olacak Ödemeler yarın hesaplarda olacak
İYİ Parti'de kurultay öncesi kulis: 4 isim başkanlığa aday olmayı düşünüyor, Akşener'i bekleyecekler 4 isim başkanlığa aday olmayı düşünüyor, Akşener'i bekleyecekler