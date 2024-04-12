İsrail saldırısında sağ bacağını kaybeden TRT kameramanı Şehade, o anları anlattı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na bombalı saldırı düzenlemesi sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralanmıştı. Korkunç saldırıda sağ bacağı kopan kameraman Sami Şehade, o anları anlattı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırısında yaralanan TRT Arapça ekibinden kameraman Sami Şehade'nin yaşadıklarını anlattı.
TRT Arapça kameramanı Şehade sedye üzerinde verdiği röportajda, saldırı esnasında basın yeleği ve kaskının üzerinde bulunduğunun altını çizdi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını açıklamıştı.
Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığını açıkladı.
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