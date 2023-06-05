Açık artırmayla satılan sokağı alan Türk kardeşler Almanya'da kriz yarattı

Almanya’nın Zweibrücken Kasabası’nda, açık artırmaya çıkarılan Siebenpfeifferstr. adlı sokağı satın alan Sevindik Kardeşler ülke gündemine oturdu. 2500 Euro verip sokağı satın alan ve sokakta oturanlara, kullandıkları bölümü satmak isteyen Aziz ve Yıldırım Sevindik’in satın aldığı sokağa neredeyse "kayyum" atanacak. Türk kardeşler ise polisten yardım istedi ve yakında polis ekibi ile gidip sokağı tek yönlü kapatacak.

BELEDİYEDEN SEVİNDİK KARDEŞLERE: SOKAĞI AYNEN KULLANIMA İZİN VERMEYE MECBURSUNUZ

Avrupa Postası'nın haberine göre; Alman medyasına her gün açıklama yapan Zweibrücken Belediyesi, mal sahibi olan Yıldırım Sevindik’e, "Sizinle görüşmeye gerek yok“ mesajı gönderdi. 100 metre uzunluğundaki sokakta oturanların avukatları ise, Sevindik kardeşlere mektup yazıp, "Siz bu sokağı aynen kullanıma izin vermeye mecbursunuz“ dedi.

Ülkedeki Türkler ve Almanlar mülkiyet haklarını korumak için mücadelelerini sürdüren Sevindik kardeşlere destek amacıyla sokağın her metrekaresini satın almayı teklif etti.

BELEDİYENİN MAL ÜZERİNDE HAKKI YOK

Alman basını Türk kardeşleri, sokağı 300 bin Euro karşılığı satmak istemekle suçlarken, mal sahiplerine cevap vermeyen belediyenin sokağın kapatılması durumunda zor kullanılarak açacaklarını açıklaması durumu daha da gerginleştirdi. Sevindik kardeşler, belediyenin malları üzerinde böyle hakkı olmadığını, ambulans- itfaiye ve yaya giriş çıkışlarını engellememek kaydıyla, sokağı kapatacaklarını açıkladı.

"BİZE TEHDİT VE ŞANTAJLAR VAR“

Aziz Sevindik, "Sokağı kardeşim Yıldırım Sevindik adına aldık. Biz iş adamıyız, inşaatçıyız. Bir şey sökülecekse, yapılacaksa kendimiz yaparız. Bizi 60 yıl önce gelen ilk kuşak gibi, korkutarak ya da tehdit ederek yıldıracaklarını sanıyorlar. Direneceğiz. O sokağı satın aldık. Mülkiyet hakkına saygı göstersinler. Polisle görüştük, kısa süre sonra polis koruması altında gidip sokağı tek yönlü kapatacağız. İnsan haklarına saygılı şekilde, geçiş imkanı da sunacağız.“

SOKAĞIN ADI "DİRENİŞİN SEMBOLÜ PİR SULTAN ABDAL" OLABİLİR

Almanlar’ın asıl sorununun, sokağın satın alınması değil, "Bir Türk tarafından alınması“ olduğunu söyleyen Sevindik kardeşler, sokağa ayrıca başka bir isim tabelası dikmeyi düşünüyor.

Kardeşler, "Devlet zulmüne karşı direnişin sembolü Pir Sultan Abdal olabilir. Seyit Onbaşı ya da Mevlana da olabilir“ diyorlar. Yandaş medya ise, "Ulubatlı Hasan“ adını önermiş. İkili, "Biz bir yeri fethetmedik. Kanunlar çerçevesinde aldık“ diyerek buna soğuk bakıyor.