Tarikat lideri Alperen Sade'nin tecavüz ettiği zihinsel engelli kadın intihar etti!

Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Alperen Sade'nin zihinsel engelli E.D.’ye tecavüz ettiği iddia edildi. Sade'nin tecavüz öncesi E.D.’ye imam nikâhı kıydığı, E.D.'nin gece yarısı Sade tarafından köprü altında bırakıldığı ve olayın ardından intihar ettiği belirtildi. Sade, tutuklandı.

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Tarikat lideri Alperen Sade'nin tecavüz ettiği zihinsel engelli kadın intihar etti!

Halktv.com.tr'den Seyhan Avşar'ın dava dosyasından aktardığı haberine göre olay 7 Mart günü yaşandı. Dedesi, E.D.’yi (23) çalıştığı okula bıraktı. Ancak E.D. okul görevlilerine “Canım sıkılıyor” diyerek okuldan ayrıldı. E.D., okula yakın bir yerde bulunan sosyal tesise kadar yürüdü. Burada bir bankta oturdu. O esnada, E.’nin yanına bir kişi geldi. Dosyaya göre bu kişi “Uzlet İlim Yayma Derneği Başkanı Ali Rıza Sade Hoca Efendi” olarak tanınan 34 yaşındaki Alperen Sade’ydi.

Sade, E.D.'yi Çekmeköy’deki evine götürdü ve tecavüz etti. Sade, daha sonra E.D.’yi bir AVM’ye yakın köprü altına bırakıp kaçtı. E. çalıştığı anaokuluna kadar yürüdü. Evini bulamayınca okulda sabahladı. Sabah okula gelen öğretmenler E.D.’nin ailesini arayarak haber verdi.

E.D. başından geçenleri kız kardeşine anlattı. Aile hemen emniyete başvurdu. Plaka takip sistemi ile MOBESE kayıtlarına bakıldı. Alperen Sade, olaydan 10 gün sonra gözaltına alındı. Sade ilk ifadesinde sosyal tesise kahvaltı yapmak için gittiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Alperen Sade çıkarıldığı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

E.D. olaydan 15 gün sonra, yani 23 Mart günü, Pendik’te, ailesi ile yaşadığı apartmanın 4’üncü katında bulunan evlerinin yatak odasının penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.

Alperen Sade hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geçen günlerde iddianame hazırlandı. İddianamede Sade’nin, E.D.’nin zekâ geriliğinden yararlanarak imam nikâhı kıydığına işaret edildi. İddianamede Sade’nin E.D.’yi istismar ettiği ve buna dayanamayan genç kadının intihar ettiği anlatıldı.
Sade’nin “Cinsel amaçla tehdit kullanma suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” ve “Organ sokmak suretiyle cinsel saldırı” suçlarından cezalandırılması istendi.

E.D.'nin intiharına ilişkin soruşturmanın ise ayrıca yürütüldüğü belirtildi.

Sevk maddelerine göre Sade’nin 3 yıldan 26,5 yıla kadar hapsi istendi.

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