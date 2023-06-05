6 yaşındaki çocuğa 'dini nikah ile cinsel istismar' davası ertelendi

GERÇEK GÜNDEM

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 6 yaşındaki çocuğu H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile "dini nikahla evlendirip" yıllarca cinsel istismara göz yummasının ortaya çıkması sonucunda olay yargıya taşınmıştı.

Davanın 4. celsesi bugün 9.30’da Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak. Bugün görülecek duruşmada karar çıkması bekleniyordu ancak duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

BirGün Gazetesi’nden Timur Soykan’ın haberinden sonra yargıya taşınan istismar davasının ilk duruşması 30 Ocak’ta görüldü. Bu ilk duruşmada mahkeme heyeti, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığı davanın 5 Haziran’daki duruşmasında mahkeme savcısının izinli olması ve yerine geçici savcı gelmesinden dolayı ertelenmişti.

KADIN PLATFORMLARI DAVA ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNE GELDİ

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Meclisleri, dava öncesi adliye önünde bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, H.K.G. davası öncesi yaptığı açıklamada, "Bu istismar davasında faillerin hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise "Kadınlar, kız çocukları sahiplenilecek, mal gibi alınıp satılacak bir meta değildir, asla yalnız yürümeyecekler. Kadınlar, kız çocukları kendinizi yalnız hissetmeyin, biz buradayız!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan adliye önüne gelen Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "6 yaşında bir çocuğun tarikatlar eliyle evlendirilmesi demek, bu ülkede hiçbir kadının, hiçbir çocuğun güven altında olmaması demek. Tek adam iktidarı bütün karanlık güçlerle iş birliği yaptı. Biz çok iyi biliyoruz ki o karanlık güçler arasında 6 yaşında, 15 yaşındaki çocukların evlendirilmesine karşı çıkmayanlar, bunu meşru görenler var. Kadınların meclis koridorlarında dolaşmasını istemeyenler var." dedi.







NE OLMUŞTU?

BirGün’den Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı istismar haberinin ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile ‘dini nikahla evlendirmesi’ olayına ilişkin iddianame kabul edilmiş, iddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edilmişti. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkarılmasına karar vermişti. Daha sonra 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli tutuklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem