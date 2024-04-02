Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türker İnanoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Türker İnanoğlu hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük.

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Türker İnanoğlu hayatını kaybetti - Resim : 1

Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı! Cüneyt Özdemir'den açıklama: "Hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor"Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı! Cüneyt Özdemir'den açıklama: "Hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor"Magazin

Son Güncelleme:
Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı
Özgür Özel talimat verdi: CHP Van'a heyet yolluyor CHP Van'a heyet yolluyor
Kılıçdaroğlu’ndan Abdullah Zeydan kararına sert tepki Kılıçdaroğlu’ndan Abdullah Zeydan kararına sert tepki
Tohumunu bulup eken hasat sonrası zengin oluyor... En faydalı bitkiymiş Tohumunu bulup eken hasat sonrası zengin oluyor... En faydalı bitkiymiş
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden düşüyor? Dolar kuru neden düşüyor?
Meteoroloji'den kritik açıklama: Cuma günü başlıyor! Meteoroloji'den kritik açıklama
Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava
Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu
Mehmet Şimşek'ten kritik uyarı: Tapu sahipleri dikkat! Tapu sahipleri dikkat!