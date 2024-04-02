Kılıçdaroğlu’ndan Abdullah Zeydan kararına sert tepki

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Belediye Başkanlığı'nı kazanmasına rağmen mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

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Kılıçdaroğlu’ndan Abdullah Zeydan kararına sert tepki

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Belediye Başkanlığı'nı kazanmasına rağmen mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi, "Sen değil, efendilerin gelse bunu değiştirmeyecek. Van halkı kararını verdi, Demokrasinin ve adaletin gereğini yap kazanana mazbatasını ver: Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik bir hukuk Devletidir, bunu asla değiştiremeyeceksiniz" dedi.

Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın, resmi olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan yerine AKP’nin adayı Abdulahat Arvas’a verilmesini kararlaştırdı.

Kılıçdaroğlu’ndan Abdullah Zeydan kararına sert tepki - Resim : 1

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İl Seçim Kurulu'nun bu kararının ardından X hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı mesaj şöyle:

"BOP Eşbaşkanı ateşle oynuyorsun! Bu ülkenin temelleri demokrasi üzerine kuruldu. Sen değil, efendilerin gelse bunu değiştirmeyecek. Van halkı kararını verdi, sana da halt etmek düşer. Demokrasinin ve adaletin gereğini yap kazanana mazbatasını ver! Senin şahsında arkandaki karanlık güçlere sesleniyorum: Türkiye Cumhuriyeti; laik, demokratik bir hukuk Devletidir, bunu asla değiştiremeyeceksiniz! Abdulahat Arvas sana da iki çift lafım var. Şerefli ol ve eline tutuşturdukları kağıt parçasını derhal yırt at! At ki Van'da alnı açık gezebilesin. Çocuklarının ve Van halkının yüzüne bakabilme fırsatını kaçırma!"

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