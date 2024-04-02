CHP'de seçim sonrası ilk MYK! Seçim sonuçları değerlendirilecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), yarın Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündemi 31 Mart yerel seçim sonuçları olacak.

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CHP'de seçim sonrası ilk MYK! Seçim sonuçları değerlendirilecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yarın toplanacak. Alınan bilgiye göre, parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.00'te yapılacak.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk kez toplanan MYK'da, seçim sonuçları değerlendirilecek.

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