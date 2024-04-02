Özgür Özel talimat verdi: CHP Van'a heyet yolluyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van'da seçimi büyük farkla kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının gasp edilmesinin üzerine kente üç milletvekilinden oluşan bir heyet gönderme kararı aldıklarını bildirdi.

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Özgür Özel talimat verdi: CHP Van'a heyet yolluyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine ikinci gelen adaya verilmesi üzerine bölgede inceleme yapmak için heyet görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasına rağmen mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi kararı sonrası bölgede yaşanan gelişmeleri takip için bir heyet görevlendirdi. Heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Sezgin Tanrıkulu ve Mahmut Tanal’dan oluşuyor.

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