2026’nın En Çok Kazandıran Meslekleri Belli Oldu! Aylık 456 Bin Lira Gelirle İlk Sırada

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Türkiye’de 2026 yılı itibarıyla en yüksek gelir sağlayan meslekler açıklandı. Boğaziçi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, aylık ortalama 456 bin lira gelirle noterlik ilk sırada yer aldı. Listenin ikinci basamağında pilotluk bulunurken, pilotların aylık ortalama kazancı 350 bin lira olarak hesaplandı. Yazılım mühendisleri ise 348 bin liralık ortalama gelirle üçüncü sıraya yerleşti.

İLK 5’TE NOTERLİK, PİLOTLUK VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Araştırmada dördüncü sırada aylık ortalama 270 bin lira gelirle sigorta uzmanlığı yer aldı. Avukatlık ise 264 bin liralık ortalama kazançla beşinci oldu. Eczacılık, aylık 242 bin lira ortalama gelirle altıncı sırada kendine yer buldu. Doktorluk 230 bin lira ile yedinci olurken, yönetim danışmanlarının aylık ortalama geliri 210 bin lira olarak açıklandı.

İLK 10 MESLEK VE ORTALAMA GELİRLERİ

NTV'de yer alan habere göre mali müşavirlik, aylık ortalama 200 bin liralık gelirle listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. İlk 10’un son basamağında ise 190 bin lira ortalama gelirle petrol mühendisliği bulunuyor. Araştırmaya göre 2026 yılında en yüksek gelir sağlayan 10 meslek ve aylık ortalama kazançları şöyle:

Noterlik: 456 bin lira

Pilotluk: 350 bin lira

Yazılım mühendisliği: 348 bin lira

Sigorta uzmanlığı: 270 bin lira

Avukatlık: 264 bin lira

Eczacılık: 242 bin lira

Doktorluk: 230 bin lira

Yönetim danışmanlığı: 210 bin lira

Mali müşavirlik: 200 bin lira

Petrol mühendisliği: 190 bin lira

Kaynak: NTV