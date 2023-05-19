19 Mayıs töreninde CHP'liler ile MHP'liler arasında kavga çıktı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, Kartal'dan günün anlam ve önemine yakışmayan görüntüler geldi.

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Gazeteci Murat Ağırel, Twitter hesabından, Kartal’daki 19 Mayıs törenlerinde tartışma çıktığını söyledi.

Ağırel, "Kartal’daki 19 Mayıs anma ve çelenk koyma töreninde Ülkü Ocakları, MHP üyeleri, Milli Gençlik Spor Bakanlığı mensupları ve CHP Gençlik kolları üyeleri arasında tartışma çıktı." ifadelerini kullanarak kavga anında çekilen videoyu paylaştı. 

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