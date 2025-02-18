Zonguldak'ta Heyelan Faciası, 3 Ev Acilen Tahliye Edildi

Zonguldak’ta gece saatlerinde meydana gelen heyelan sonrasında Gelik beldesi Merkez Mahallesi’nde 3 ev tahliye edildi. Heyelan sonrasında bir evin temeli çökerken evlerdeki doğal gaz bağlantısı da tedbir amacıyla kesildi. Faciayı yaşayanlar o anları “Gürültülü bir ses duyduk. Baktım ki doğal gaz boruları havada, toprak kaymış” diyerek anlattı.

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Zonguldak'ta Heyelan Faciası, 3 Ev Acilen Tahliye Edildi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Gelik beldesi Merkez Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sonrasında 2 katlı evin önündeki istinat duvarı çöktü. Büyük gürültü sonrasında deprem olduğunu sanan aile kendini dışarı attı. Yürekleri ağza getiren heyelan faciasının ardından bölgede 3 ev tahliye edildi. Bir evin temelinin çöktüğü öğrenilirken, tedbir amaçlı evlerin doğal gaz bağlantısı kesildi.

Zonguldak'ta Heyelan Faciası, 3 Ev Acilen Tahliye Edildi - Resim : 1

DOĞAL GAZ BORULARI HAVADAYDI

Korku dolu anları yaşayan Ayşe Bekar, şunları söyledi: Gürültülü bir ses duyduk. Baktım ki doğal gaz boruları havada, toprak kaymış. O panikle kendimizi dışarı attık. 'Eve giremezsiniz' dediler. Bizle beraber 3 eve tahliye kararı verildi.

Zonguldak'ta Heyelan Faciası, 3 Ev Acilen Tahliye Edildi - Resim : 2

Kaynak: DHA

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