Zonguldak'ta Heyelan Faciası, 3 Ev Acilen Tahliye Edildi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Gelik beldesi Merkez Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sonrasında 2 katlı evin önündeki istinat duvarı çöktü. Büyük gürültü sonrasında deprem olduğunu sanan aile kendini dışarı attı. Yürekleri ağza getiren heyelan faciasının ardından bölgede 3 ev tahliye edildi. Bir evin temelinin çöktüğü öğrenilirken, tedbir amaçlı evlerin doğal gaz bağlantısı kesildi.

DOĞAL GAZ BORULARI HAVADAYDI

Korku dolu anları yaşayan Ayşe Bekar, şunları söyledi: Gürültülü bir ses duyduk. Baktım ki doğal gaz boruları havada, toprak kaymış. O panikle kendimizi dışarı attık. 'Eve giremezsiniz' dediler. Bizle beraber 3 eve tahliye kararı verildi.

Kaynak: DHA