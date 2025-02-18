Samsun Merkezli 12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu, 17 Gözaltı

Samsun'da yürütülen geniş çaplı bir dolandırıcılık soruşturması kapsamında, 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 17 kişiyi gözaltına aldı.

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Samsun Merkezli 12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu, 17 Gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

SAHTE KADIN GİYİM İLANLARIYLA TUZAK KURMUŞLAR

Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında sahte kadın giyim ilanları yayımlayarak mağdurları kandırdıkları tespit edildi. Sipariş veren kişilerle irtibata geçerek, "Ürün kodunda hata oluştu, ödemeniz beklemede" gibi ifadelerle internet bankacılığı işlemlerine yönlendiren şebeke, bu yöntemle 18 kişiyi mağdur ederek toplamda 300 bin TL haksız kazanç sağladı.

Samsun Merkezli 12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu, 17 Gözaltı - Resim : 1

12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyon Samsun merkezli olarak İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin'de gerçekleştirildi. Toplam 26 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Merkezli 12 İlde Dolandırıcılık Operasyonu, 17 Gözaltı - Resim : 2

ŞÜPHELİLERİN BANKA HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon TL değerinde senet, 12 banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ancak en çarpıcı detay, şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde ortaya çıktı. 2024 yılı boyunca hesaplarında toplam 20 milyon TL’lik para hareketliliği tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Samsun Operasyon Gaziantep Diyarbakır Hatay Afyon
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