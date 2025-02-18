Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: İmamoğlu mu Yavaş mı?

CHP'de aday belirleme süreçleri resmen başlarken, vatandaşlara "Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı kim olmalıdır?" sorusu soruldu. Anketten çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: İmamoğlu mu Yavaş mı?

CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için süreç bugün başladı. ORC Araştırma’nın 26 ilde 3130 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı.

11-14 Şubat tarihleri arasında yapıldığı belirtilen araştırmada, katılımcılara "Sizce Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı kim olmalıdır?" sorusu soruldu.

Araştırmanın sonucunda katılımcıların yüzde 37,9’u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verirken, yüzde 35,2’si ise tercihini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yana kullandı.

Vatandaşların yüzde 26,9’u ise ‘fikrim yok-ilgilenmiyorum’ dedi.

CHP’de Ekrem İmamoğlu Hareketliliği, Milletvekilleri İmza Vermeye BaşladıCHP’de Ekrem İmamoğlu Hareketliliği, Milletvekilleri İmza Vermeye BaşladıSiyaset
İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken Sözler: Sizin Gücünüzle Yola Çıkacağızİmamoğlu'ndan Dikkat Çeken Sözler: Sizin Gücünüzle Yola ÇıkacağızGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu CHP
Son Güncelleme:
Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor Bu Telefon Modellerini Kullananlar Dikkat! Samsung Fişlerini Çekiyor
AKP'den 9 Siyasi Partiye Davet AKP'den 9 Siyasi Partiye Davet
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, İsveç Genelkurmay Başkanı İle Görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, İsveç Genelkurmay Başkanı İle Görüştü
Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı Bulaşık Makinesinin Ömrünü Kısaltan 3 Büyük Hata: 40 Yıllık Uzmanı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçiren Özcan Deniz'in Eşinden Zehir Zemberek Sözler Eşinden Zehir Zemberek Sözler
Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı
Yılmaz Güney'in Hayatı Film Oluyor: 'Çirkin Kral'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu Yılmaz Güney'e Hayat Verecek İsim Belli Oldu
AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali
Özgür Özel’in Masasındaki Son Ankette Çarpıcı Sonuç! Üçlü Yarış Tüm Dengeleri Değiştirecek Özgür Özel’in Masasındaki Son Ankette Çarpıcı Sonuç! Üçlü Yarış Tüm Dengeleri Değiştirecek