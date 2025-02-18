Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç: İmamoğlu mu Yavaş mı?
CHP'de aday belirleme süreçleri resmen başlarken, vatandaşlara "Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı kim olmalıdır?" sorusu soruldu. Anketten çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
Onur Özovalı
CHP’de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için süreç bugün başladı. ORC Araştırma’nın 26 ilde 3130 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı.
11-14 Şubat tarihleri arasında yapıldığı belirtilen araştırmada, katılımcılara "Sizce Muhalefetin Cumhurbaşkanı Adayı kim olmalıdır?" sorusu soruldu.
Araştırmanın sonucunda katılımcıların yüzde 37,9’u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yanıtını verirken, yüzde 35,2’si ise tercihini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yana kullandı.
Vatandaşların yüzde 26,9’u ise ‘fikrim yok-ilgilenmiyorum’ dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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