Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, İsveç Genelkurmay Başkanı İle Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, resmi davetli olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Claesson ile bir araya geldi.

Gürak, Claesson'u Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Törenin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile İsveç Krallığı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson ve heyetler Genelkurmay Karargahı'nda bir görüşme gerçekleştirmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA