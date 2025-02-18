Çocuğunu Soyup Hortumla Darp Eden Babanın Pişkin İfadesi 'Pes' Dedirtti

Şanlıurfa’da 7 yaşındaki çocuğunu buz gibi havada çatıda yıkarken hortumla darp eden babanın pişkin ifadesi ortaya çıktı. Baba A.A. kendini “Sürekli tuvaletini altına yapıyordu. Korkutmak ve bir daha altına yapmaması için hortumla dövdüm” diyerek savundu.

Çocuğunu Soyup Hortumla Darp Eden Babanın Pişkin İfadesi 'Pes' Dedirtti

Şanlıurfa’da Süleymaniye Mahallesi'nde A.A. isimli baba, tuvaletini altına yapan 7 yaşındaki oğlu M.A.’yı evin çatısına çıkardı. Çocuğun kıyafetlerini çıkaran baba soğuk havaya aldırış etmeden çocuğu yıkadı ardından hortumla darp etti.

Çocuğunu Soyup Hortumla Darp Eden Babanın Pişkin İfadesi 'Pes' Dedirtti - Resim : 1

PİŞKİN İFADE

Komşuların ihbarı sonrasında ortaya çıkan olayın ardından, baba ve çocuğun üvey anne gözaltına alınırken, çocuk ve kardeşleri ise devlet korumasına alındı. Çocuğa dehşeti yaşatan babanın ifadesi ortaya çıktı.

Çocuğunu Soyup Hortumla Darp Eden Babanın Pişkin İfadesi 'Pes' Dedirtti - Resim : 2

'KORKUTMAK İÇİN DÖVDÜM'

Amacının çocuğunu korkutmak olduğunu belirten baba kendini şöyle savundu: Sürekli tuvaletini altına yapıyordu. Olay günü yine altına yaptığı için evin kokmaması için çocuğu çatıya çıkarıp, yıkadım. Daha sonra da korkutmak ve bir daha altına yapmaması için hortumla dövdüm. Pişmanım.

Skandal olayın ardından baba tutuklanırken, üvey anne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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