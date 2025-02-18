Meteoroloji’den Bir İle Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü Tunceli genelinde etkili olacak kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Mevcut kar örtüsüne 10-20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetre ve üzeri eklenmesi bekleniyor. Yetkililer, buzlanma, don, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek bölgelerde tipi riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Kaynak: İHA