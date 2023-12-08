Kaçak madendeki Afgan işçinin yanmış cesedi bulundu: 'Böbreklerini çalmak için mi öldürüldü?'

Afganistan vatandaşı Vezir Muhammed Nourtani’nin öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheliden E.G. (33), H. K. (45) ile A.A. (51) ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Tutuklananlardan arasında kaçak madenin sahibi, MHP Gelik Belde Başkanı H. K. da bulunuyor. Konuyla ilgili tartışmalar sürerken söz konusu olayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Öldürülen maden işçisinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, öldürülen maden işçisinin ailesiyle bugün görüştüklerin ve bu görüşmeler doğrultusunda yeni detayların ortaya çıktığını ifade etti. Aile, Vezir Mohammed Nourtani’nin olaydan birkaç gün önce maden sahiplerince arandığını ve maden yetkililerinden E.G.’nin böbrek hastası olduğu iddia edilen babası için böbreğini bağışlanması için 20 bin dolar para teklif edildiği öne sürüldü.

BÖBREK BAĞIŞI İÇİN ARANMIŞ

Konuya ilişkin Cumhuriyet’ten Cengiz Karaköz'e konuşan Avukat Şeker, “Aile, Muhammed Beyin olaydan birkaç gün önce maden yetkililerince arandığını söyledi. Maden yetkilileri ‘Benim babam çok hasta, babamın böbreğe ihtiyacı var’ diyerek işçileri aramışlar. Bu işçiler arasında öldürülen Vezir Muhammed Nourtani de var. Nourtani, arandığında teklifi redderek telefonu kapatmış. Bu olaydan birkaç gün sonra ise Nourtani, saat 16.00’da madene gidecekken saat 13.00’da madene çağrılmış. Madende o gün çalıştığının görüntüleri var ancak daha sonra kameraların açıları değişiyor. Sonra da Nourtani’ye ne olduğu belli değil.

İşçinin ölüm haberi duyulmaya başladıktan sonra maden işçilerinden birinin oğlu madenin sahibiyle bir Zonguldak’taki caminin orada denk geliyor ve olayı soruyor. Maden sahibi de ‘Benim duyduğuma göre bıçaklamışlar ve yol kenarına atılmışlar’ diyerek yanıt veriyor. Ailenin anlattığı şeyle bu ifade arasında bağlantı kuracak olursak olay başka bir boyuta evriyor. Eğer öldürülen işçinin üzerinde bir bıçak yarası varsa ve bundan sonra yakıldıysa böbrekler alınıp alınmadığının araştırılması gerekir. Böbrekler nerede?” ifadelerini kullandı.