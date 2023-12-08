Meteorolojiden kar uyarısı

Türkiye'nin güney, güneydoğu ve doğu bölgelerindeki birçok ilde bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışların akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevreleri ile Gaziantep'in doğusunda etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak.

Van, Erzurum ve Erzincan'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yüksek alanlar ile dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.

Kaynak: AA

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