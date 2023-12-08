Ali Erbaş'a 'gerici' demişti: Öğrenciye önce soruşturma sonra ceza!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, İstanbul Teknik Üniversitesi’ni (İTÜ) ziyaret etmesini istemediği için bildiri dağıtan öğrenciye, rektörlük önce disiplin soruşturması açtı ardından kınama cezası verdi.

Ali Erbaş'a 'gerici' demişti: Öğrenciye önce soruşturma sonra ceza!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 19 Ekim’de İstanbul Teknik Üniversitesi’ni (İTÜ) ziyaret etti. Erbaş, İTÜ’ye Diriliş ve Maneviyat Kulübü tarafından davet edildi.

Ziyaretten önce öğrenci grupları Erbaş’ın okula davet edilmesini bildiri dağıtarak protesto etti. Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun bildirisinde Diriliş ve Medeniyet kulübünün rektörlükten aldığı ödenekle Erbaş’ın gelişini okulun içinde lokum dağıtarak duyurduğu bilgisi yer aldı.

Halk TV'den Onur Dalar'ın haberine göre; Öğrenciler bildiride Erbaş için “Ayasofya’nın açılışında cumhuriyetin kurucularına lanet okuyup kılıç sallayan ve karma eğitime düşman” ve “gerici” ifadelerini kullandı. Ayrıca bildiride rektörlüğün kültür ve sanat faaliyetlerini engellerken karma eğitime düşman olan Ali Erbaş’ı üniversiteye çağırmasının kabul edilemez olduğunu da belirtti.

Ali Erbaş'a 'gerici' demişti: Öğrenciye önce soruşturma sonra ceza! - Resim : 1

ALİ ERBAŞ ELEŞTİRİSİNE DİSİPLİN SORUŞTURMASI

İTÜ rektörlüğü bildiri dağıtan bir öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma sonucunda öğrenciye kınama cezası verildi.

Kınama metninde gerekçenin “Yükseköğretim kurumlarında kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen eylemlerde bulunmak” olduğu belirtildi.

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