76 ilde operasyon noter aracılığıyla rüşvet operasyonu

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki noter üzerinden rüşvetle işlem yaptırıldığını belirleyen Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avanos Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Taşıtların cins, renk ve teknik değişiklik işlemlerinde rüşvet karşılığı 15 bin usulsüz işlem yapıldığını belirleyen ekipler, 76 ilde eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 234 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, noter vekili İsmail V. ile organize çalışan M.A, H.B, M.C, E.İ. ve K.K’nin çeşitli illerden kendilerine başvuran kişilere rüşvet karşılığında sahte belge düzenlediklerini tespit etti. "Suç işlemek için örgüt kurma", "rüşvet alma-verme", "resmi belgede sahtecilik", nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Noter Başkatibi İsmail V.nin’de bulunduğu 11 şüpheli Avanos Adliyesine sevk edildi.

SORUŞTURMA HAKKINDA

İşlemler için 225 milyon lira rüşvet aldıkları, bu yolla kişilerin 406 milyon lira haksız çıkar sağladıkları tespit edilen şüphelilerin, kamuyu da 147 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. İsmail V.’nin Avanos Noter Vekili olarak görevlendirildiği Ağustos 2023’ten itibaren usulsüz işlemlerde ciddi artış olduğunu tespit eden polis ekipleri, Avanos Noterliğinin 2021 yıl yevmiye numarasının 8 bin 956, 2022 yılında 11 bin 78, ve 2023 yılının 11 ayında ise 12 bin 783 olduğu, ayni yoğunlukta işlemin devam etmesi halinde 2023 yıl yevmiye sayesinin 14 bin civarına ulaşabileceği belirtildi. Polis ekipleri Noterler Birliğinden alınan işlem kayıtlarından Avanos Noterliğinde mesai haricindeki işlem sayısının 15 bini geçtiğini de belirledi. Avanos Noter vekili İsmail V. ve rüşvet alan ve aracılık yapan 10 şüphelinin banka hesaplarının yanı sıra araçlarına ve gayrimenkullerine el konuldu. Ayrıca 3. Kişiler üzerine kaydettirdikleri 2 lüks araca ve 2 adet arsaya da tedbir konuldu. Soruşturma çerçevesinde suç geliri boyutunun tam olarak ortaya çıkması için de MASAK nezdinde araştırma ve rapor tanzim çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: İHA