Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan

Aktarılan bilgiye göre Bartın-Kastamonu kara yolunda meydana gelen heyelan, yolda çökme yaşanmasına neden oldu.

Son Güncelleme:
Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan

Bartın-Kastamonu kara yolunda heyelan meydana geldi.

Kurucaşile ilçesine bağlı Karaman köyü mevkisinde kara yolunun 70 metrelik bölümünde heyelan nedeniyle çökme oluştu.

Elektrik direğinin devrildiği heyelanda, yolun alt tarafında bulunan fındık tarlası da toprak altında kaldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Karayolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yolun tek şeridi trafiğe kapatılarak uyarı levhaları yerleştirildi.

Bölgede ulaşım, tek şeritten çift yönde kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Emniyetteki haksız atama: Mahkeme polisi haklı buldu Mahkeme polisi haklı buldu
Hasadı başladı - Araştırmacılar kırmızı etten daha değerli olduğunu söylüyor Hasadı başladı - Araştırmacılar kırmızı etten daha değerli olduğunu söylüyor
Onlara gitmeden önce kontrol edin - Evine eş dost istemeyen 4 burç Onlara gitmeden önce kontrol edin - Evine eş dost istemeyen 4 burç
Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 'İstanbul'da olası terör eylemleri' uyarısı Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 'İstanbul'da olası terör eylemleri' uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları Milyonlar hesap yaparken tek tek rakam verdi: İşte zamlı memur ve emekli maaşları
Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler Verdikleri kilolarla bambaşka kişilere dönüşen ünlüler
İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında' İslam Memiş 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: 'Milyonlarca kişi risk altında'
Şoke eden ifadeler: Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu! Dilan Polat, cezaevinde Engin Polat'ı öpmenin yolunu buldu!
Ali Babacan, Altılı Masa'da o gün neler yaşandığını ilk kez anlattı: 'Meral Hanım ayrıldıktan sonra gelen teklifi reddettim' Ali Babacan, o gün neler yaşandığını ilk kez anlattı: 'Meral Hanım ayrıldıktan sonra...'