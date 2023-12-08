Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 'İstanbul'da olası terör eylemleri' uyarısı

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu, İsrail’in Gazze’ye saldırılarını hatırlatıp Fransız vatandaşlarını İstanbul'daki "olası terör eylemleri" üzerine uyardı.

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Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 'İstanbul'da olası terör eylemleri' uyarısı

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu, sosyal medya hesabından Türkiye’deki Fransız vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

Konsolosluktan yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrasında başlayan protestolara dikkat çekildi.

Konsolosluk, Fransız vatandaşlarının halka açık, trafiğin yoğun olduğu, resmi binaların olduğu yerlerde bulunmamasını önerdi. Açıklamada, İstanbul’da yapılabilecek olası terör eylemlerine karşı Fransız vatandaşlar uyarıldı.

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