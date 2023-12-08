Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan 'İstanbul'da olası terör eylemleri' uyarısı

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu, sosyal medya hesabından Türkiye’deki Fransız vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

Konsolosluktan yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrasında başlayan protestolara dikkat çekildi.

Konsolosluk, Fransız vatandaşlarının halka açık, trafiğin yoğun olduğu, resmi binaların olduğu yerlerde bulunmamasını önerdi. Açıklamada, İstanbul’da yapılabilecek olası terör eylemlerine karşı Fransız vatandaşlar uyarıldı.

Dans le contexte du conflit Israël-Gaza, rappel du risque terroriste en 🇹🇷, spécialement à Istanbul et dans les grandes villes, qui peut concerner notamment les bâtiments officiels, les lieux publics, les lieux de forte affluence, les quartiers touristiques ou les lieux de culte