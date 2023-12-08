Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı

Savcılık, motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama kararı talep etti.

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Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında yakalama kararı

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da meydana gelen kazada, motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümünde neden olan, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, serbest bırakılmıştı.

Savcılık şüpheli Mohamud hakkında dün yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

Ayrıca kurye Göçer'in ölümünden sonra polisin kaza tutanağında kusurlu olmadığı belirtilen Mohamud için yeni bir rapor istenmişti.

Adli trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan ve savcılığa dün sunulan raporda, Yunus Emre Göçer'in kusuru olmadığı, Somali cumhurbaşkanının oğlunun kusurlu olduğu belirtilmişti.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Mohamud için yakalama kararı talep etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Avrasya Tüneli çıkışında Kennedy Caddesi Zeytinburnu istikametinde ilerleyen motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer sahil yolunda seyir halindeyken motosikletinin hızını yavaşlatarak yol kenarında duraklamak istedi.

Aynı yolda otomobiliyle ilerleyen Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud, motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer, hastaneye kaldırılmıştı.

Kaldırıldığı hastanede 6 gün yaşam savaşı veren 1'i engelli 2 çocuk babası Yunus Emre Göçer, hayatını kaybetmişti.

Somali Cumhurbaşkanın oğlu, Göçer'in ölümüne sebep olmasına rağmen polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil birçok kişi bu karara tepki göstermiş ve Mohamed Hassan Shekh Mohamud'un yargılanmasını talep etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Trafik kazası İstanbul Savcı
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