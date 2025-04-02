Zeugma Mozaik Müzesi'ne Ramazan Bayramı İlgisi

Bayram tatilinde Zeugma Mozaik Müzesi’ni ziyaret edenlerin sayısı 23 bini geçti, müze günlük ziyaretçi rekoru kırdı.

Zeugma Mozaik Müzesi'ne Ramazan Bayramı İlgisi

Gaziantep, Ramazan Bayramı tatili süresince yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi gördü. Kentin tarihi çarşıları ve yöresel lezzetlerinin yanı sıra, Zeugma Mozaik Müzesi de ziyaretçi akınına uğradı. Her bayram dönemi ortalama 13 bin kişinin ziyaret ettiği müze, bu bayram 23 bin 654 ziyaretçi ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Müzeye gelen yerli turistler, gördükleri mozaiklerin zarif işçiliğine hayran kalırken, bu kültürel mirası sahiplenmenin önemine dikkat çektiler.

Zeugma Mozaik Müzesi'ne Ramazan Bayramı İlgisi - Resim : 1

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzenin bu olağanüstü ziyaretçi artışını duyurdu.

Vali Çeber, "3 günlük Ramazan Bayramı'nda toplam ziyaretçi sayımız 23 bin 654'e ulaştı. Ayrıca bayramın üçüncü günü olan 1 Nisan 2025 tarihinde 8 bin 60 kişi ile tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. Gaziantep, kültürel zenginlikleriyle cazibesini artırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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