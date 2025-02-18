Ankara Palas Müzesi'ne Ziyaretçi Akını

Müzeye dönüştürülen Ankara Palas Müzesi'ni 1 yılda 209 bin 210 kişi ziyaret etti. Müze, pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Ankara Palas Müzesi'ne Ziyaretçi Akını

Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas Müzesi, 21 Şubat 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle ziyarete açıldı. Ankara Palas Müzesi, geçen 1 yılda 1000 metrekareyi bulan kapalı alanda düzenlenen 5 salon ve 1200'e yakın eserle, kültürel mirasın önemli adreslerinden oldu. Mimar Kemalettin tarafından tasarlanan, Cumhuriyet’in modern yüzünü temsil eden bina, müze olarak ziyarete açıldığı günden bu yana 209 bin 210 kişiyi ağırladı.

Ankara Palas Müzesi'ne Ziyaretçi Akını - Resim : 1

Ankara Ulus'ta, 2'nci Meclis binasının karşısında yer alan Ankara Palas Müzesi'nde, Milli Saraylar tarafından her ay ‘Ankara Palas Konferansları’ gerçekleştiriliyor. Milli Saraylar koleksiyonlarından 16'ncı ve 19'uncu yüzyıllara ait seçkin eserlerin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kullandığı ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan objelere ev sahipliği yapıyor. Müze, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserleri bir arada sunarak tarihsel sürekliliği gözler önüne seriyor. Cumhuriyet dönemi Türk portre ressamlığının öncülerinden İbrahim Çallı ve Feyhaman Duran’ın tabloları, koleksiyonun en değerli parçaları arasında bulunuyor.

ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARINDAN OLUŞAN SEÇKİ DE MÜZEDE

Ankara Palas’ın duvarlarını süsleyen saatler, ziyaretçilere zamanda yolculuk yaptırıyor. Osmanlı saraylarında ve Ankara Palas’ta kullanılmış Avrupa yapımı gümüş takımlar, müzenin dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor. Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi’nden derlenen yazma ve matbu eserler ile Atatürk’ün kişisel eşyalarından oluşan seçki de müzede yer alıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Doğu’dan Batı’ya açılan pencere' olarak tanımladığı Ankara Palas Müzesi, pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Müze girişinde sunulan sesli rehber hizmetiyle de ziyaretçiler, eserler hakkında detaylı bilgi edinme imkanı buluyor.

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Kaynak: DHA

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