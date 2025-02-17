2025 BAFTA Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar Tam Liste...

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2025 BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. "Conclave"ın yılın filmi ödülünü aldığı gecede en çok ödül kazanan yapımlar "Conclave" ve "The Brutalist" oldu. İşte ödül töreninde kazananlar tam liste...

2025 BAFTA Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar Tam Liste...

İngiltere'de3 Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.

Bu yıl en çok kategoride aday gösterilen "Conclave" Yılın En İyi Filmi seçildi. Gecede en çok ödül alan (4) yapımlar ise Brady Corbet imzalı "The Brutalist" ve "Conclave" oldu.

2025 BAFTA Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar Tam Liste... - Resim : 1

"Anora" filminin yıldızı Mikey Madison ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

2025 BAFTA Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar Tam Liste... - Resim : 2

EN İYİ FİLM

Conclave

EN İYİ KADIN OYUNCU

Mikey Madison – Anora

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody - The Brutalist

EN İYİ YÖNETMEN

The Brutalist - Brady Corbet

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

A Real Pain

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ

The Brutalist

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Zoe Saldana - Emilia Perez

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kieran Culkin - A Real Pain

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Emilia Perez

EN İYİ ANİMASYON

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

EN İYİ AİLE FİLMİ

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

EN İYİ OYUNCU SEÇİMİ

Anora

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Wicked

EN İYİ SAÇ MAKYAJ

The Substance

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Conclave (Konsey)

YÜKSELEN YILDIZ

The Brutalist - Daniel Blumberg

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

Wicked

EN İYİ SES

Dune: Part Two

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Dune: Part Two

Kaynak: DHA

Etiketler
BAFTA Ödülleri
Özcan Deniz Kalp Krizi Geçirdi Özcan Deniz Kalp Krizi Geçirdi
Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor Biber Kızartırken Bu Şekilde Asla Yağ Çekmiyor! 1 Kaşık Yağ Bile Yetiyor
Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Kahtalı Mıçe'ye Veda Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Kahtalı Mıçe'ye Veda
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Korkutan Deprem Ankara'da Korkutan Deprem
İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi: Düşüşü Sert Olacak
Ankara'da Sendika Binasında Silahlı Saldırı, Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü Şube Başkanı Şube Sekreterini Öldürdü
Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi! Fahrettin Altun ile Murat Ongun Arasında 'İpler' Gerildi!
Ankara'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 54'e Yükseldi, Onlarca Kişi Yoğun Bakımda Başkentte Sahte İçki Kabusu Büyüyor