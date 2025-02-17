2025 BAFTA Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Kazananlar Tam Liste...
İngiltere'nin başkenti Londra’daki Royal Festival Hall’da gerçekleşen 2025 BAFTA Televizyon Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. "Conclave"ın yılın filmi ödülünü aldığı gecede en çok ödül kazanan yapımlar "Conclave" ve "The Brutalist" oldu. İşte ödül töreninde kazananlar tam liste...
İngiltere'de3 Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (British Academy of Film and Television Arts) tarafından dağıtılan BAFTA Ödülleri'nin bu yılki kazananları belli oldu.
Bu yıl en çok kategoride aday gösterilen "Conclave" Yılın En İyi Filmi seçildi. Gecede en çok ödül alan (4) yapımlar ise Brady Corbet imzalı "The Brutalist" ve "Conclave" oldu.
"Anora" filminin yıldızı Mikey Madison ise En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
EN İYİ FİLM
Conclave
EN İYİ KADIN OYUNCU
Mikey Madison – Anora
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Adrien Brody - The Brutalist
EN İYİ YÖNETMEN
The Brutalist - Brady Corbet
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
A Real Pain
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ
The Brutalist
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Zoe Saldana - Emilia Perez
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Kieran Culkin - A Real Pain
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
Emilia Perez
EN İYİ ANİMASYON
Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
EN İYİ AİLE FİLMİ
Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
EN İYİ OYUNCU SEÇİMİ
Anora
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Wicked
EN İYİ SAÇ MAKYAJ
The Substance
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Conclave (Konsey)
YÜKSELEN YILDIZ
The Brutalist - Daniel Blumberg
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
Wicked
EN İYİ SES
Dune: Part Two
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Dune: Part Two
Kaynak: DHA