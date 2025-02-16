Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Kahtalı Mıçe'ye Veda

İnce bağırsak kanseri nedeniyle Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk Halk Müziği'nin usta ismi 'Kahtalı Mıçe' memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Kahtalı Mıçe'ye Veda

Yaklaşık 1 yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

Kahtalı'nın cenazesi, dün Antalya'da Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki "Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi"ne getirildi. Burada düzenlenen törende, yakınları ve sevenlerinden helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Kahtalı Mıçe'ye Veda - Resim : 1

'BÜYÜK DEĞERİMİZİ KAYBETTİK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, törendeki konuşmasında, Kahtalı'ya Allah'tan rahmet diledi. Aydın, "Üzgünüz, büyük değerimizi kaybettik. Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil eden Türkiye'de gerçekten iyi yerde konumlanan ve herkesin saygı duyduğu insanı uğurlamanın hüznü içerisindeyiz" dedi.

Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Kahtalı Mıçe'ye Veda - Resim : 2

Adıyaman Valisi Osman Varol da Mustafa Kahtalı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "Zor bir günde bir aradayız. Bu acı günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Kahtalı Mıçe'ye Veda - Resim : 3

KIZINDAN DUYGUSAL KONUŞMA

Kahtalı'nın kızı Venda Kahtalı da babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Babam doğduğu toprakların yanı sıra bu coğrafyada kederini, mutluluğunu türküleriyle aktardı. Toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Kızı olarak değil onu tanımış bir insan olarak onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Kahtalı Mıçe'ye Veda - Resim : 4

Kahtalı'nın cenazesi, daha sonra Çağrı Camisi'nde Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Kahtalı Mıçe'ye Veda - Resim : 5

Cenaze törenine Kahtalı'nın yakınlarının yanı sıra, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Türk Halk Müziği'nin Usta İsmi Kahtalı Mıçe'ye Veda - Resim : 6

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında doğan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmış, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti.

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Kaynak: AA

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