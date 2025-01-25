Zafer Partisi'nden 'Ümit Özdağ' Kararı: Serbest Bırakılana Kadar...

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa’ teşvik suçlamasıyla tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için dikkat çeken bir karar alındı.

Zafer Partisi İstanbul İlçe Başkanları Toplantısı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde yapıldı. İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, "Bundan sonra Zafer Partisi İstanbul, tüm il yönetim kurulu, tüm ilçe başkanlığı ve tüm disiplin kurulu toplantılarını Silivri'de cezaevinin kapısının önünde yapacak. Ta ki hocamız, liderimiz, genel başkanımız Ümit Özdağ, bu kapıdan dışarı çıkıncaya kadar” dedi.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit, Silivri'de, Marmara Cezaevi'nin önünde kurulan Zafer Otağı'nda basın açıklaması yaptı. Genel Başkan Ümit Özdağ’ın, haksız ve hukuksuz şekilde tutuklanarak Silivri’ye getirildiğini belirten Akşit, siyasetin yargıya olan müdahalesi sonucunda bu tip süreçlerin yaşandığını söyledi. Akşit, şöyle konuştu:

"Biz Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı ve 39 ilçe başkanlığımız olarak bu sürece, bu adaletsizliğe, hukuksuz şekilde Genel Başkanımızın tutuklu olarak Silivri'de bulunmasına itiraz etmek için, protesto etmek için ve bu durumu Türkiye, Türk milleti adına reddetmek için buradayız. Bir karar aldık. Bugün ilkini yapıyoruz. Bundan sonra Zafer Partisi İstanbul tüm il yönetim kurulu, tüm ilçe başkanlığı ve tüm disiplin kurulu toplantılarını Silivri'de, cezaevinin kapısının önünde yapacak. Ta ki hocamız, liderimiz, genel başkanımız Ümit Özdağ, bu kapıdan dışarı çıkıncaya kadar.”

'CUMHUR İTTİFAKI İÇİN SONUN BAŞLANGICI'

Türkiye'nin yüzde 90’ının bu süreci reddettiğini bildiklerini ifade eden İl Başkanı Akşit, "Sonları yaklaştığında önce halkı, vatandaşı, seçmeni sindirme, korkutma yoluna giderler. Daha sonra o da yetmez muhalifleri tutuklamaya başlarlar. Demir parmakların arkasına koyarlar. O hiç yetmez ve sonlarının başlangıcıdır bu. Tüm Türkiye bilsin ki Ümit Özdağ'ın bugün tutuklanması bugünkü Cumhur İttifakı'nın sonunun başlangıcıdır. Bu cümleyi, bu kelimeyi ileride konuşacağız. Onların sonu olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA