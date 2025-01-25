Yangın Tüpüne Fahiş Zam: Bakanlık 'Yangın Fırsatçılarına' Karşı Harekete Geçti

Yangına karşı önlem için kullanılan malzemelere fahiş fiyat uygulayan firmalara karşı harekete geçildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu işletmelere cezai işlem uygulandığı bildirildi.

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Yangın Tüpüne Fahiş Zam: Bakanlık 'Yangın Fırsatçılarına' Karşı Harekete Geçti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 vatandaş hayatını kaybederken, yangına karşı önlemler Türkiye’nin gündemine oturdu. Bu durumu fırsat bilen satıcıların 300 liralık yangın söndürme tüplerini 900 liraya sattığı ortaya çıktı.

Yangın Tüpüne Fahiş Zam: Bakanlık 'Yangın Fırsatçılarına' Karşı Harekete Geçti - Resim : 1

Bu durum kamuoyundan büyük tepki çekerken, Ticaret Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Konuya ilişkin gazeteci Adem Metan ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan şunları kaydetti:

'CEZAİ İŞLEMLER UYGULANIYOR'

"Sadece yangın tüpü denetimleri değil, yangının olduğu günden itibaren yangın malzemeleri satan iş yerleri ve internet siteleri de denetimimiz altında. Sosyal medyaya yansıyan fiyat artışı konusunu ekiplerimiz ilk andan itibaren takip ediyor.

Vatandaşlarımızın dikkatini çeken fiyat artışlarını bize bildirmelerini önemle rica ediyoruz. Fiyat artışı yapan kurum ve kuruluşlarla ilgili gerekli tüm cezai işlemler uygulanmakta olup, denetimler aralıksız devam etmektedir."

24 Saat Bile Geçmeden Yüzde 100 Zam Yaptılar! Ne Vicdanları Ne Korkuları Var: 300 Liralık Yangın Tüpünü 900 Liraya Satıyorlar24 Saat Bile Geçmeden Yüzde 100 Zam Yaptılar! Ne Vicdanları Ne Korkuları Var: 300 Liralık Yangın Tüpünü 900 Liraya SatıyorlarEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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