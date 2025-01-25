Başsavcılıktan 'Konya' Açıklaması! Gözaltı Süreleri Uzatıldı

Konya'da dün akşam saatlerinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Meydana gelen göçükte 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Başlatılan soruşturmaya ilişkin son açıklama ise Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.

GÖZALTI SÜRELERİ NEDEN UZATILDI?

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle incelendiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Mimar, jeoloji, inşaat ve yüksek elektrik mühendisi ile iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından binanın enkazında yıkım nedeninin tespitine yönelik detaylı inceleme yapıldı. Bilirkişiler tarafından örnekler alındı. Alınan örnekler üzerinde laboratuvarda yapılacak inceleme sonucunda bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenecek olup soruşturma dosyasına sunulacaktır. Gözaltındaki şüphelilerin gözaltı süreleri, ilgili delillerin toplanması amacıyla uzatılmıştır. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir."

Kaynak: AA