Zabıtaların Şüphesi Doğru Çıktı! Dilencinin Parayı Sakladığı Yer Yok Artık Dedirtti!

Sivas’ta zabıta ekipleri halkın manevi duygularını sömüren dilencilere karşı gerçekleştirdiği uygulamada yakalanan bir dilencinin bastonundan şüphelendi. Tutacak kısmını söktükleri bastonda zulalanmış 7 bin liranın üzerinde para bulundu.

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Zabıtaların Şüphesi Doğru Çıktı! Dilencinin Parayı Sakladığı Yer Yok Artık Dedirtti!

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın manevi duygularını sömüren dilencilere yönelik uygulamalarında, zabıtaları görüp kaçmaya çalışan M.Y. ile A.İ.E. isimli iki dilenciyi yakaladı. Dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst aramaları yapıldı.

Zabıtaların Şüphesi Doğru Çıktı! Dilencinin Parayı Sakladığı Yer Yok Artık Dedirtti! - Resim : 1A.İ.E. isimli dilencinin koltuk değneğinden şüphelenen ekipler, tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 7 bin liranın üzerinde para buldu. Paraya el konulurken her iki dilenciye de Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

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Kaynak: İHA

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