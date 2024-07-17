Türk Kara Sularına İtilen 25 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı: 2 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
Muğla, Fethiye açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarılırdı. Aynı botta bulunan 2 göçmen kaçakçısı şüpheli de tutuklandı.
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı botta 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kaynak: İHA
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