Yürüyerek Girdiği Hastaneden Cenazesi Çıktı

Ankara'da iş insanı Halil Ünler'in yürüyerek girdiği hastaneden cenazesi çıktı. Rutin kontrol için hastaneye gelen Ünler, 10 günde 3 kalp ameliyatı geçirdikten sonra hayatını kaybetti.

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Yürüyerek Girdiği Hastaneden Cenazesi Çıktı

Ankara'da iş insanı Halil Ünler (59), rutin sağlık kontrollerini yaptırmak için gittiği özel hastanede 10 gün içinde 3 kalp ameliyatı geçirdikten sonra hayatını kaybetti.

Ünler'in kızı Merve Ünler Yılmaz, "Babamın hiçbir sağlık problemi yoktu. Yürüyerek geldiğimiz hastaneden cenazesiyle birlikte çıkıyoruz. Hemşire sondajını çıkardıktan sonra babamı odada yalnız bıraktığı için kendisi kafasını aynaya çarpmış" dedi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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