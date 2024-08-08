Milas'taki Yangın Kontrol Altında

Muğla’nın Milas ilçesinde dün saat 15.15’te başlayan orman yangını ekiplerin gece havadan ve karadan müdahalesi ile sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Milas'taki Yangın Kontrol Altında

Milas Sekköy Mahallesi ormanlık alanda elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen orman yangını akşam saatlerinde kontrol altına alınmak üzere iken rüzgarın şiddetini arttırması sonucu tekrar patlak vermişti.

Yangına gece boyunca iki gece görüşlü helikopter ve yerden orman arazözleri, itfaiye ve Kemerköy ile Yeniköy Termik Santralleri itfaiye ekipleri ile vatandaşlar söndürme çalışmasına katıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası Milas Sekköy Mahallesindeki orman yangını tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın
Son Güncelleme:
Pilotlar Neden Sakal Bırakamıyor? İşin Aslı Meğer Çok Başkaymış Pilotlar Neden Sakal Bırakamıyor? İşin Aslı Meğer Çok Başkaymış
Milas'ta Feci Kaza! Tur Minibüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var Milas'ta Feci Kaza! Tur Minibüsü Devrildi
Bu Saatlere Dikkat! Meteoroloji'den İki Bölge İçin Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den İki Bölge İçin Sağanak Uyarısı
O Mesleklere Sahip Erkeklerin Yatak Performansı: Bu İşte Çalışanlar Açık Ara Önde! O Mesleklere Sahip Erkeklerin Yatak Performansı: Bu İşte Çalışanlar Açık Ara Önde!
ÇOK OKUNANLAR
Bilecik'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Kişi Yaralandı Bilecik'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1’i Ağır 2 Kişi Yaralandı
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor
Türk Boksörün Protestosu Gündem Oldu Türk Boksörün Protestosu Gündem Oldu
AKP'nin 4 İl Başkanı Değişti AKP'nin 4 İl Başkanı Değişti
Paris 2024 | Esra Yıldız Kahraman, Bronz Madalya Kazandı Paris'te Bir Madalya Daha!