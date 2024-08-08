Rize ve Trabzon'da Sel: Karadeniz Sahil Yolu Göle Döndü! Araçlar Mahsur Kaldı

Ardeşen'de etkili olan sağanak sele neden oldu. Meydana gelen taşkınlar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu göle döndü. Bazı otomobiller yolda mahsur kaldı.

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel, su baskını ve taşkınlar meydana geldi. Göle dönen Karadeniz Sahil Yolu’nda su birikintisinde mahsur kalan bir otomobil ise yoldan geçen sürücüler tarafından itilerek sudan çıkarıldı.

İlçede saat 23.30 sıralarında etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı noktaları göle dönen Karadeniz Sahil Yolu'nda, su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına Köprüsü Kavşağında göle dönen karayolunda su birikintisinde mahsur kalıp, ilerlemeyen bir otomobili ise yoldan geçen diğer sürücüler iterek sudan çıkardı. Belediye, Karayolları, DSİ ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale edip, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

MENFEZLER TIKANDI

Trabzon'un Of ilçesinde ise saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanak nedeniyle Fındıkoba Güney Mahallesi'nde menfezler tıkandı, su baskınları oluştu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınlarına 6 iş makinesi ile müdahale etti. Çalışmalar kapsamında öncelikli olarak tıkanan menfezler temizlenip, suyun tahliye edilmesi sağlandı.

Rize ve Trabzon'da Sel: Karadeniz Sahil Yolu Göle Döndü! Araçlar Mahsur Kaldı - Resim : 1

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Fındıkoba'da menfezlerin tıkanması sonucu meydana gelen su baskınına en hızlı şekilde müdahale etmek için ekiplerimizi seferber ettik. Şu anda 6 adet iş makinesi ile çalışmalarımız sürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın zarar görmesini engellemek ve olası riskleri en kısa sürede ortadan kaldırmaktır" dedi.

Rize ve Trabzon'da Sel: Karadeniz Sahil Yolu Göle Döndü! Araçlar Mahsur Kaldı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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