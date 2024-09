Yüreğir’de Narin için Hatıra Korusu

'Narin Koruluğu' için düzenlenen fidan dikme törenine Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, CHP Parti Meclisi Üyesi Koza Yardımcı, Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı ve vatandaşlar katıldı. Başkan Demirçalı, törende yaptığı konuşmada kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan ve Türkiye’yi yasa boğan cinayetin ardından Narin’in adının sonsuza dek yaşatılması amacıyla 'Narin Koruluğu'nun oluşturulduğunu dile getirdi.

'ÇOCUKLAR ÖLMESİN, NARİNLER YAŞASIN'

Başkan Demirçalı konuya ilişkin, "Biz bugün burada, hayatının baharında minicik bir fidan iken bizlerden koparılan yaşam ve sevgi dolu kızımızın hatırasını ilelebet yaşatmak adına bu alanda yüzlerce fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Narin kızımızın adının yaşatılması ve unutulmaması için her inançta, her kültürde kutsal kabul edilen, sevginin ve canlılığın sembolü olan fidanı, ağacı seçtik. Narin’imiz her nefeste yaşasın istedik. Hatıra fidanlığımızın Narin’in kalbindeki sonsuz sevgi ile büyüyüp gelişmesini, toplumun her kesimine bu sevginin nüfuz etmesini, bu sayede sevgiden yoksun olan yüreklere bir nebze olsun sevgi tomurcukları ekmesini temenni ediyoruz. Narin'e kim ya da kimler kıydıysa, kıyana kim yardım edip sessiz kaldıysa adalet önünde hesabı sorulsun. Çocuklar ölmesin, Narinler yaşasın" diye konuştu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Koza Yardımcı ise yaşanan olayın kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, "Narin kızımızın yaşadıklarının kabul edilebilir hiçbir yanı, hiçbir mazereti yok. Bizlerin en asli görevi çocuklarımızı korumaktır. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımıza elbirliği ile sahip çıkmalıyız. Başkanımızın da dediği gibi Narin’imize kıyan, bu suça karışan, sesiz kalan, yardım eden kim varsa hepsinin en ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu ülke bir daha böyle bir acı yaşamasın" dedi.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ise olayın vahametine dikkati çekerek "Bu olay herkesi derinden sarstı. Olayı kimin yaptığı değil aile bireyi olup olmaması değil bir köyde olması değil, orada bir mantalite ve davranış sorunu var. Bunu analiz etmezsek hiçbir zaman bu toplumdaki çürümüşlüğün, yozlaşmışlığın sebebini doğru tahlil edememiş oluruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı ve katılımcılar ile birlikte hazırlanan fidanları dikti.

