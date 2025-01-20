Yunanistan'a Kaçarken Yakalandılar: 2 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de Yunanistan’a kaçan 2 kişi yakalandı. Yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.

Son Güncelleme:
Yunanistan'a Kaçarken Yakalandılar: 2 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı

Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Edirne'den yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.I. ve R.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri sonrası jandarma ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen E.I. ve R.A., çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: Evin İçine Sera KurmuşlarBandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: Evin İçine Sera KurmuşlarGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Edirne FETÖ Yunanistan
Son Güncelleme:
Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: Evin İçine Sera Kurmuşlar Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: Evin İçine Sera Kurmuşlar
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Soruşturma Başlatılmıştı: Ümit Özdağ Gözaltına Alındı Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ Gözaltına Alındı
Ekmek Kızartmasının Yağ Çekmesini Önleyen Tüyo : Evde Denemelisiniz Ekmek Kızartmasının Yağ Çekmesini Önleyen Tüyo : Evde Denemelisiniz
ÇOK OKUNANLAR
Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü
SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü
Ulaşımda Öğrenci ve 65 Yaş İndirimi Kalkıyor: Son Tarih Belli Oldu Ulaşımda Öğrenci ve 65 Yaş İndirimi Kalkıyor: Son Tarih Belli Oldu
Altın Sahipleri Ters Köşe Oldu! Yıllar Sonra Bir İlk: Düşüşü Büyük Oldu Altın Sahipleri Ters Köşe Oldu! Yıllar Sonra Bir İlk: Düşüşü Büyük Oldu