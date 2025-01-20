Yunanistan'a Kaçarken Yakalandılar: 2 FETÖ Şüphelisi Tutuklandı
Edirne'de Yunanistan’a kaçan 2 kişi yakalandı. Yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi, tutuklandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Edirne'den yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.I. ve R.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri sonrası jandarma ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen E.I. ve R.A., çıkarıldıkları Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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