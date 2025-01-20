Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Soruşturma Başlatılmıştı: Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

Cumhurbaşkanı'na hakaretten hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı.

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Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Soruşturma Başlatılmıştı: Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yemek yediği lokantada gözaltına alındı. Özdağ’ın İstanbul’a getirileceği ve Çağlayan Adliyesi’nde ifade vereceği öğrenildi.

'KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki geldi. İmamoğlu, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz" ifadelerini kullandı.

'NE OLUYORUZ, SIKI YÖNETİM Mİ İLAN EDİLDİ?'

Demokrat Parti'den istifa eden Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt da Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Enginyurt, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alınmış. Ankara'da Demiryolu hastanesinde sağlık kontrolünden sonra İstanbul'a götürülecekmiş. Ne oluyoruz? Sıkıyönetim mi ilan edildi? Demokrasi askıya mı alındı? Bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyorum. Adalet bir gün herkese lazım" ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Sözcü

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