Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: Evin İçine Sera Kurmuşlar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda görüntüler şoke etti. Yapılan baskında evin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. 20 kök Hint kenevir bitkisinin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu: Evin İçine Sera Kurmuşlar

Bandırma’da uyuşturucu imalathanesine baskın: 1 gözaltı
- Evin bir odasının kurulan sistemle uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü ortaya çıktı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Günaydın Mahallesi’nde bir ev operasyon düzenlendi. Operasyonda evin bir odasının özel sistemlerle donatıldığı ve burada Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi. Yapılan aramalarda 20 kök Hint keneviri bitkisi, uyuşturucu üretiminde kullanılan özel havalandırma, aydınlatma ve sulama sistemleri, çeşitli teknik ekipman ve cihazlar ele geçirildi. B.T. (41) gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı. Şüpheli hakkında 2313 Sayılı Kanun'a muhalefet ve TCK'nın 191 suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Bandırma Uyuşturucu
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