Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu! 20 Gözaltı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Şahıslar işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu! 20 Gözaltı

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: AA

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