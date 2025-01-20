Camiden Gelen Anonsu Duyan Şaştı Kaldı, Barınaktan Kaçtı, 5 Gündür Aranıyor
Bursa’nın Karacabey ilçesinde barınaktan kaçan ayıyı arama çalışmaları beşinci günde devam ederken, ekipler ayıyı yakalamak için ormanlık alana tuzak kurdu.
Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'nda koruma altında tutulan ayılardan biri elektrikli demir çitin rüzgarda devrilip açılması sonucu barınaktan kaçtı.
Olay, ayıyı gören bir sürücünün ihbarı sonrasında ortaya çıkarken, bölgede ayıyı arama çalışmaları başladı.
Boğazköy Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinin yanında güvenlik kamerasına yansıyan bozayı beş gündür aranıyor. Öte yandan ayının bulunması için camiden anons yapıldı.
Kaynak: DHA
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