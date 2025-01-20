Otoyoldaki Parçalanmış Cesedin Sırrı Çözülüyor: İşte Yeni Detaylar

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bulunan parçalanmış cansız bedene ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın trafik kazası neticesinde gerçekleştiği tespit edildi.

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Otoyoldaki Parçalanmış Cesedin Sırrı Çözülüyor: İşte Yeni Detaylar

Feci kaza, 18 Ocak Cumartesi günü gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Arifiye geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametinde otoyolda bir kişinin parçalanmış halde cesedi bulundu. Olayın ardından bölgeye Otoyol Jandarma Komutanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan ekipler, yola savrulan parçalanmış cesedi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Otopsi Merkezi'ne kaldırdı.

Otoyoldaki Parçalanmış Cesedin Sırrı Çözülüyor: İşte Yeni Detaylar - Resim : 1

OOTOMOBİL ÇARPMIŞ

Öte yandan, konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsa, Y.K. (71) kontrolündeki 05 ABT 850 plakalı otomobilin çarptığı öğrenildi. Sürücü Y.K. gözaltına alınırken, kazanın oluşumunda karayolları trafik kanunu ihlal ettiği belirlenen yayanın, kıyafet ve beden parçalarından erkek olduğu değerlendiriliyor.

Otoyoldaki Parçalanmış Cesedin Sırrı Çözülüyor: İşte Yeni Detaylar - Resim : 2

KİMLİK HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Jandarma ekiplerinin, tanınmayacak haldeki cesedin kimliğini belirlemek için bölgedeki güvenlik kameraları üzerindeki incelemeleri sürüyor.

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Kaynak: İHA

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