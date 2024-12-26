Yakınları Haber Alamadı! Ekipler Eve Çilingirle Girdi, Başı Parçalanmış Halde Bulundu
Çorum'da 45 yaşındaki Ahmet Selim Vural'dan yakınları haber alamayınca 112'ye haber verdi. Bunun üzerine Vural'ın evine gelen ekipleri kapıyı çilingirle açtı. Vural'ın başı parçalanmış cesedi bulundu. Vural'ın ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.
Çorum Kale Mahallesi Mahmut Tunaboylu Sokak'ta yurt dışındaki ailesi Ahmet Selim Vural'dan 3 haftadır haber alamayınca, yakınlarıyla telefonla görüşüp yardım istedi. Bunun üzerine bir yakını 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde Vural başı parçalanmış halde buldu. Ahmet Selim Vural'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ahmet Selim Vural’ın kesin ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.
Kaynak: DHA
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