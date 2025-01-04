Kan Donduran Olay: Alkollü Diye Durdurdular, Arka Koltuktan Ceset Çıktı

ABD'de alkollü olduğu şüphesiyle trafik çevirmesine takılan erkeğin arabasının arka koltuğunda eski kız arkadaşının cesedi bulundu. Zanlı, "birinci dereceden cinayet" suçlamasıyla tutuklandı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Kan Donduran Olay: Alkollü Diye Durdurdular, Arka Koltuktan Ceset Çıktı

Kadın cinayetleri tüm dünyada gitgide artarken, son olarak ABD'nin Utah eyaletinde yaşanan bir cinayet ülke gündemine yerleşti. 40 yaşındaki Jacob Johnson adlı erkek, 31 Aralık Salı günü alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis tarafından kenara çekildi. Aracıyla bir benzin istasyonunun otoparkına giren Jacobs'ın arabasının arka koltuğunda 30 yaşındaki Summer Roney'in cansız bedeni bulundu.

Roney'nin vücudunda “cinayetle uyumlu olabilecek önemli yaralanmalar ve travma” olduğu belirtildi. Mahkeme belgelerine göre Johnson, polise verdiği ifadede Roney ile daha önce bir ilişkileri olduğunu ve birlikte yaşadıklarını ancak ilişkilerinin bittiğini söyledi. Roney'nin aile üyeleri de de genç kadının cansız bedeni bulunduğunda çiftin ayrılmış olduklarını ifade etti.

Kan Donduran Olay: Alkollü Diye Durdurdular, Arka Koltuktan Ceset Çıktı - Resim : 1

'FİZİKSEL BİR KAVGA ETTİK'

Johnson, polise Roney ile fiziksel bir tartışmaya girdiklerini de söyledi ancak daha fazla bilgi vermedi. Şüpheli, Roney'nin geçirdiği fiziksel travmalarla ilgili yorum yapmadı. Ancak iddiaya göre, cesedi arabasının arka koltuğuna koyduğunu itiraf etti.

Roney'nin kız kardeşi Michelle Tischner kardeşini en son Noel günü gördüğünü ve onun pazartesi öğleden sonra işteki vardiyasını kaçırdığını söyledi. Roney'nin cansız bedeni ise mesaisinin başlamasından yaklaşık 10 saat sonra Johnson'ın arabasında bulundu.

Johnson'ın "birinci derece cinayet" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi. Zanlı, hapishanede kefaletsiz olarak tutuluyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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