Erkek Arkadaşı Tarafından Öldürülen Kadın Gazeteciye Veda

Olay, 15 Kasım 2024'te öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta yaşandı. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN VURULDU

Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti. Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

SALDIRININ ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak ateş etti. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli de 49 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Demirelli'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

ÇALIŞTIĞI KANALIN ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Semra Demirelli'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından çalıştığı kanalın önüne getirildi. Burada gerçekleştirilen törene mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Törende konuşan Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, Semra'ya Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı diledi. Mesai arkadaşları, tabutuna karanfiller ve Semra'nın kullandığı mikrofonu bıraktı. Daha sonra öğle vakti İmam-ı Azam Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Demirelli'nin ailesi ve yakınları, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı namazın ardından cenaze, Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: DHA