Kahreden Haberler Peş Peşe Geldi! İki Farklı Şehirde İki Kadın Evlerinde Şüpheli Şekilde Ölü Bulundu

Kadın cinayetlerinin ardı arkası kesilmezken, Çorum ve Sakarya'da iki kadın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 202. Sokak'ta yalnız yaşayan Sibel Efe'den (47) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin içine giren ekipler, Efe'yi ölü halde buldu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Efe'nin cansız bedeni otopsi merkezine sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, Sibel Efe'nin 3 çocuk annesi olduğu; eşiyle ayrıldığı ve Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nden hizmetli kadrosundayken bir yıl önce emekli olduğu öğrenildi.

53 YAŞINDAKİ KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Çorum'da ise Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Atalay Sokak'ta yalnız yaşayan 53 yaşındaki Meral Çalar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Meral Çalar'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Meral Çalar'ın cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çalar'ın ölüm sebebi, otopsi incelemesinin ardından netleşecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA