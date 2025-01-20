Kayseri’de Dehşet! 7 Yaşındaki Çocuğunu Vurup Kendisini Eve Kilitledi
Kayseri’nin Melikgazisi ilçesinde bir apartmanda V.K. isimli kişi, 7 yaşındaki çocuğu D.K.'yi tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kendisini eve kilitledi. Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu, Özel Harekat polislerinin 3 saattir babayı dışarıya çıkarmak için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Beyaz Şehir Mahallesi Fetih Sokak'taki bir evde V.K. isimli kişi dehşet saçtı. 7 yaşındaki çocuğu D.K'yi tabancayla vurarak yaraladı. V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen D.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, baba V.K.’nın üç ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekiplerin yaklaşık üç saattir V.K'yi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
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Kaynak: AA
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