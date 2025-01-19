Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı

Samsun'da polis ekipleri bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Yapılan aramada, 25 gram metamfetamin, 200 gram bonzai (sentetik kannabinoid) üretiminde kullanılan 3,73 gram fubinaca maddesi, 0,47 gram sentetik, kannabinoid, 0,76 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Olayla ilgili Z.A. (48), Y.Y. (44) ve E.T. (32) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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